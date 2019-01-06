В минздраве рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных после трагедии в Магнитогорске

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:23:20+03:00

В городских больницах остаются трое взрослых и подросток

Изменить размер текста: A A

В больницах Магнитогорска сейчас находятся четверо человек, пострадавших при обрушении подъезда в доме на пр. Карла Маркса, 164. Среди них один подросток.

— У всех стабильное состояние, без отрицательной динамики, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Предположительно, их выпишут из больниц 9 января.

Между тем, в столичной клинике находится 10-месячный Ваня Фокин, который провел под завалами больше суток. Накануне стало известно, что мальчик начал самостоятельно дышать.

Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684885" frameborder="0"></iframe> Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Он среди ночи решил сходить в гараж. (подробности)

Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой. (подробности)