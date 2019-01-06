В минздраве рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных после трагедии в Магнитогорске
В больницах Магнитогорска сейчас находятся четверо человек, пострадавших при обрушении подъезда в доме на пр. Карла Маркса, 164. Среди них один подросток.
— У всех стабильное состояние, без отрицательной динамики, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе минздрава Челябинской области.
Предположительно, их выпишут из больниц 9 января.
Между тем, в столичной клинике находится 10-месячный Ваня Фокин, который провел под завалами больше суток. Накануне стало известно, что мальчик начал самостоятельно дышать.
Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.
Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!
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