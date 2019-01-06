2019-01-06T14:14:35+03:00
Общество

Власти увеличат выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

Объем финансирования вырос на треть
Сергей УФИМЦЕВ
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Седьмой и восьмой подъезды дома будут демонтировать, жильцам дадут новые квартиры.Седьмой и восьмой подъезды дома будут демонтировать, жильцам дадут новые квартиры.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Объем выплат пострадавшим в магнитогорской трагедии увеличен с 65 до 93 млн. руб. за счет региональной казны. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит 65 миллионов на помощь пострадавшим семьям. Распределять эти деньги будут региональные власти.

В доме на пр. Карла Маркса, 164 с 5 января началась подготовка к демонтажу седьмого и восьмого подъездов. После этого станет ясно, нужно ли сносить здание полностью.

Напомним, взрыв газа прогремел в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек. Власти пообещали всем, кто потерял жилье, купить новые квартиры.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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