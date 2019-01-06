2019-01-06T22:23:44+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске в «сухим» счетом уступил «Автомобилисту»

Алексей МИКУШИН
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«Автомобилист» обыграл «Трактор» в КХЛ.«Автомобилист» обыграл «Трактор» в КХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Двумя днями раньше «медведи» переиграли хабаровский «Амур» 3:0. А в поединке с екатеринбургским клубом с «сухим» счетом уже уступили 0:2.

«Автомобилист» возглавляет Восточную конференцию КХЛ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Автомобилист» возглавляет Восточную конференцию КХЛФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До середины второго периода счет сохранялся равным, но на 34-й минуте гости вышли вперед. Гол на свой счет записал опытный Денис Казионов. А за несколько секунд до финальной сирены форвард «Автомобилиста» Илья Крикунов поставил победную точку.

«Автомобилист» обыграл «Трактор» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Автомобилист» обыграл «Трактор»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, что екатеринбургский клуб уверено лидирует в Восточной конференции чемпионата КХЛ. В трех предыдущих поединках сезона 2018-2019 «Трактор» также не смог переиграть «Авто». Счет поединков — 1:4, 2:3, 0:2.

Болельщики вывесили баннер в память о жертвах трагедии в Магнитогорске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Болельщики вывесили баннер в память о жертвах трагедии в Магнитогорске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не смотря на поражение черно-белые сохранили восьмую позицию в турнирной таблице и текущее место в плей-офф. Правда, преимущество над идущим девятым «Куньлунем» сократилось до двух очков, поскольку китайский клуб накануне дома сумел добиться победы над владивостокским «Адмиралом».

Первый период оказался безголевым Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый период оказался безголевымФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующий домашний матч «Трактор» проведет 9 января также с одним из лидеров Востока казанским «Ак Барсом» (начало в 19.00).

«Трактор» в Челябинске в «сухим» счетом уступил «Автомобилисту» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» в Челябинске в «сухим» счетом уступил «Автомобилисту»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Форвард «Автомобилиста» Денис Казионов поразил ворота голкипера «Трактора» Василия Демченко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Форвард «Автомобилиста» Денис Казионов поразил ворота голкипера «Трактора» Василия Демченко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черно-белые вновь не смогли одолеть лидера Восточной конференции КХЛ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черно-белые вновь не смогли одолеть лидера Восточной конференции КХЛФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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