2019-01-07T09:27:32+03:00
Происшествия

Не без добрых людей: жителям разрушенного дома в Магнитогорске предлагают бесплатное жилье

В соцсетях все больше объявлений о домах, квартирах и комнатах
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас в жилье нуждаются 403 жителя частично разрушенного дома. Фото: МЧС.Сейчас в жилье нуждаются 403 жителя частично разрушенного дома. Фото: МЧС.
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Не все в нашем мире зиждется на деньгах. Руку помощи пережившим трагедию взрыва и обрушения подъезда дома на пр. Карла Маркса, 164 протянули не только власти, но и жители Магнитогорска, Челябинской области, всей страны. Так, на благотворительный счет помощи пострадавшим поступило более 23 млн руб. об этом говорится на сайте администрации Магнитогорска.

Власти готовы до решения квартирного вопроса лишившихся жилья компенсировать аренду: семьям положено до 15 тыс руб в месяц в течение квартала. Однако соцсети полны объявлений от тех, кто готов предложить кров обездоленным совершенно бесплатно, оставляют свои телефоны. Это самые простые магнитогорцы.

Ирина М.: «Можем взять семью с детьми. Дома есть вещи для детей от 0 до 6 лет, памперсы детское питание. Не стесняйтесь мы будем рады!».

Дарья Ф.: «Приму семью с детьми».

Гостеприимные магнитогорцы не только предоставляют кров, но и заботятся о новых соседях.

Ульяна А.: «Люди, подскажите, приняла в семью девушку с двумя детьми, на длительный срок. А у человека не вещей не обуви нет. Дети маленькие: одному — 8 месяцев, второму — шесть лет. Куда обратиться, чтобы помогли с памперсами, питанием, и прочей атрибутикой для детей?».

И в ответ — несколько советов: «Отдам свои, помогу, звоните». Или: «Обращайтесь в администрацию города, в штаб, там помогут».

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