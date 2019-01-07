Оторвались от Интернета: пруд «Девичьи слезы» в Челябинске стал любимым местом отдыха

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:37:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В собрании музея Русского Искусства в Миннеаполисе (США) есть замечательная картина «Наш двор». Ее написал в 1964 году художник Игорь Попов. На полотне — кипучая жизнь двора типового советского дома тех времен, когда интернета и в помине не существовало, а телевизоры были редкостью. Погожий зимний день. Детишки съезжают с горки, семья отправилась с лыжами в лес. Кто-то лепит снежную бабу, мужики режутся в домино, бабушки выгуливают коляски с внучатами. Жизнь кипит!

Сейчас такая картинка редкость. Сидим все по квартирам, имен соседей не знаем. Пропадаем в соцсетях, редко выбираясь на свежий воздух.

Грустную картину переломили в Ленинском районе Челябинска. Здесь полтора года назад облагородили заброшенный пруд «Девичьи слезы» возле сквера «Семейный»: расчистили дно от хлама, укрепили берега, высадили деревья. Окрестности пруда освещаются в темное время, для отдыхающих установили удобные скамьи.

А в новогодние каникулы пруд превратился в любимое место отдыха жителей Ленинского района. Здесь катаются с горки дети, гуляют мамы с колясками. Никакого Интернета: только снег, свежий воздух и солнце. Значит, есть румяные щеки, аппетит и хорошее настроение.

Глава Ленинского района Александр Орел поместил в соцсетях снимки репродукции картины «Двор» и отдыхающих на пруду и написал с гордостью: «Сравните эти картинки. По-моему, они похожи. Еще раз убеждаюсь, благоустроенный пруд «Девичьи слезы» — одно из самых популярных мест отдыха горожан».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06