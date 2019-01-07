ЧП в батутном центре Тюмени: во время прыжков умерла школьница из Карабаша

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:21:53+03:00

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Трагедия в батутном центре Тюмени случилась 5 января. Он расположен в одном из ТРК сибирского города. 17-летняя девушка во время прыжков скончалась на месте. Пытаясь сделать кувырок, она неудачно упала и начала синеть. Работники батутного центра вызвали медиков. Бригада «скорой помощи» прибыла через 13 минут, реанимация девушки продолжалась час, но все старания оказались бесплодны.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Причина смерти устанавливается. Устанавливаются все обстоятельств трагедии.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководством следственного управления по Тюменской области.

Сайт газеты «Карабашский рабочий» сообщает, что погибшая девушка жила в Карабаше, училась в 10 классе школы №1. В Тюмень приехала в гости.

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