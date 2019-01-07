Суровый «минус»: грядущая ночь в Челябинске станет морозной

7 Янв. 2019 2019-01-07T19:09:35+03:00

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Эх, поторопитесь домой, путники! Судя по прогнозу Челябинского гидрометцентра, в ночь с 7 на 8 января ожидается настоящий мороз. В отдельных районах региона, в низинах, столбик термометра опустится до -30 градусов. В горнозаводской зоне, напротив, мороз ожидается невеликим: всего до -13 градусов.

В Челябинске 8 января в дневные часы ждем метели. Температура будет в Челябинске около — 10−15 градусов, в низинах — до минус 19, а в горнозавдоской зоне — до — 7.

Если вам все же предстоит выйти на улицу, утеплитесь хорошенько. Лицо смажьте защитным кремом. Ноги держите в тепле, но обувь не должна жать: в тесных ботинках и сапогах, даже в шерсятных носках, легко обморозиться.

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