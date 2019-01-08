2019-01-08T08:10:12+03:00
Общество

В Челябинске действует режим НМУ

Смог продержится до вечера 8 января
Валентина ВАГАНОВА
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Смог повис над городом вечером 7 января.Смог повис над городом вечером 7 января.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В южноуральской столице снова тяжело дышать. С вечера 7 января в городе действует режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени опасности. По данным Челябинского гидрометцентра, смог продержится до сегодняшнего вечера.

В дни с НМУ горожанам рекомендуют отказаться от машины, меньше бывать на улице, не проветривать квартиры и офисы. В помещениях включить очистители воздуха, а также провести влажную уборку.

Чтобы помочь своему организму пережить НМУ, нужно пить много воды, сока, употреблять легкую пищу и кисло-молочку. Занятия спортом лучше перенести на другой день.

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