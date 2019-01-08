2019-01-08T09:03:51+03:00
Происшествия

Житель Магнитогорска устроил стрельбу по прохожим возле крупного ТРК

Его схватили местные жители и удерживали до приезда силовиков
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Дебошира задержали сотрудники Росгвардии.Дебошира задержали сотрудники Росгвардии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

ЧП произошло днем 7 января возле одного из торговых комплексов Магнитогорска. Неизвестный встал у входа и стал размахивать пистолетом, угрожая прохожим. По словам очевидцев, незадолго до этого он стрелял по людям неподалеку от комплекса.

Опасного типа схватили отважные горожане. Повалили на землю, выхватили пистолет и удерживали до приезда силовиков.

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее судимый 34-летний магнитогорец. С ним сейчас разбирается полиция.

Как позже выяснилось, он стрелял по людям из аэрозольного пистолета «Удар М2».

— Руководство отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Магнитогорску выражает искреннюю благодарность жителям города, которые не остались в стороне и совершили самоотверженный поступок, — отметили в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске внедорожник влетел в киоск на Доватора, где несколько лет назад погибли мать с дочкой
Жителей разрушенного дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи, найденные при разборе завалов
Дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва, признали безопасным для проживания
В Челябинске действует режим НМУ
Суровый «минус»: грядущая ночь в Челябинске станет морозной
ЧП в батутном центре Тюмени: во время прыжков умерла школьница из Карабаша
Оторвались от Интернета: пруд «Девичьи слезы» в Челябинске стал любимым местом отдыха
Не без добрых людей: жителям разрушенного дома в Магнитогорске предлагают бесплатное жилье
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Автомобилисту»
Жители дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске согласились вернуть газоснабжение
Власти увеличат выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске