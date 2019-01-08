Житель Магнитогорска устроил стрельбу по прохожим возле крупного ТРК

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:03:51+03:00

Его схватили местные жители и удерживали до приезда силовиков

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ЧП произошло днем 7 января возле одного из торговых комплексов Магнитогорска. Неизвестный встал у входа и стал размахивать пистолетом, угрожая прохожим. По словам очевидцев, незадолго до этого он стрелял по людям неподалеку от комплекса.

Опасного типа схватили отважные горожане. Повалили на землю, выхватили пистолет и удерживали до приезда силовиков.

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее судимый 34-летний магнитогорец. С ним сейчас разбирается полиция.

Как позже выяснилось, он стрелял по людям из аэрозольного пистолета «Удар М2».

— Руководство отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Магнитогорску выражает искреннюю благодарность жителям города, которые не остались в стороне и совершили самоотверженный поступок, — отметили в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

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