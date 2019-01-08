Жителей разрушенного дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи, найденные при разборе завалов
В руинах дома №164 по проспекту Карла Маркса спасатели нашли ценные вещи. Их передали на хранение следователям. Жителей разрушенного дома просят забрать свои ценности.
— По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел. Дополнительную информацию можно получить по телефону 20-89-52, — сообщили в администрации Магнитогорска.
По всем другим вопросам, касающимся трагедии, нужно обращаться в Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. С 8 января он работает в мэрии, на проспекте Ленина, 72. с 8:30 до 17:30.
Напомним, накануне новогодних праздников, в 6 утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Погибло 39 человек. Сегодня, 8 января, состоялась панихида по погибшим.
Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Однако в интернете активно обсуждают и другую версию — теракт. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.
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