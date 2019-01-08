Студент из Челябинска преобразил серые многоэтажки, «расписав» их цветами

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:44:02+03:00

Такая многоэтажка могла бы появиться и в Челябинске. Фото: Влад Капичай.

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Челябинский коллажист Влад Капичай снова удивил своими работами. На этот раз он превратил однотипные панельки в яркие арт-объекты. Серые здания Влад «расписал» роскошными цветочными узорами. Правда, вся эта красота существует только на фотографиях — проект парень реализовал в «Фотошопе».

Многим проект пришелся по вкусу. Фото: Влад Капичай.

— Я хотел показать, что обычные серые дома могу выглядеть интересно. На работу у меня ушла неделя. На снимках фото домов из разных городов, также использованы разные паттерны цветов из интернета, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Влад Капичай.

Но были и те, кто посчитал такую роспись мрачноватой. Фото: Влад Капичай.

Пост с «цветочными» домами оценили сотни человек. Некоторые даже поверили, что здания на самом деле расписаны — настолько снимки получились реалистичными.

— Вид прекрасный и такой реальный. Я подумала, ты организовал проект и прямо «фотошопишь» реальность. Будто стены панелей и правда покрылись цветами. Если ты такое воплотишь в жизнь, я приеду в тот город на карте РФ, чтобы посмотреть на это, — написала в группе коллажиста во «ВКонтакте» пользователь Инна.

Проект студент реализовал в Photoshop. Фото: Влад Капичай.

Влад Капичай уже несколько лет превращает унылые пейзажи городов в произведения искусства. Так он пытается преобразить однотонную действительность. Свои работы Влад выкладывает в группе во «ВКонтакте».

Некоторые даже поверили, что такие дома и правда стоят на городских улицах. Фото: Влад Капичай.

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