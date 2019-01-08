Пятилетняя пассажирка и водитель погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
Сегодня, 8 января, около двух часов дня на трассе М-5, неподалеку от Сатки, столкнулись две иномарки Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель одной из них пошел на обгон, выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности маневра и попал в ДТП.
У обеих машин сильно разбит перед. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
От полученных травм погибла пятилетняя девочка, которая ехала в обгоняющем автомобиле. А также 50-летний водитель второго Volkswagen. Еще четверо пассажиров получили травмы.
В аварии погибли ребенок и взрослый. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
— Сотрудниками ГИБДД установлено, что первый автомобиль двигался в Челябинск из Башкирии, второй — выехал из Златоуста и направлялся в сторону Уфы, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
Авария произошла на территории Саткинского района. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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