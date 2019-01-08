2019-01-08T20:17:00+03:00
Общество

В Челябинской области первая рабочая неделя начнется с 30-градусного мороза

В ночь на 9 января ожидается резкое похолодание
Валентина ВАГАНОВА
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Одевайтесь теплее!Одевайтесь теплее!Фото: Влад КОМЯКОВ
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После новогодних каникул совсем непросто выходить на работу, а тут еще погода приготовила «сюрприз» — в среду, 9 января, в некоторых районах области ударит тридцатиградусный мороз.

По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра сегодня ночью столбики термометров опустятся до -18, - 23 градусов. При прояснении до - 30. Поэтому утром лучше как следует утеплиться.

Днем воздух немного прогреется: -10, -15, в низинах до -20. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ожидаются слабые метели. Ветер западный 5-10 м/c, отдельные порывы достигнут 18 м/c.

В Челябинске ночью будет -18,-20, а днем -10,-12. Синоптики обещают облачную погоду, но с прояснениями. Осадков в первый рабочий день года не предвидится.

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