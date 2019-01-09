2019-01-09T04:48:40+03:00
Общество

Во Франции выразили соболезнования родным жертв трагедии в Магнитогорске

Письмо пришло в университет, где работала одна из жертв трагедии
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Анастасия погибла вместе с мужем и дочкой. Фото: соцсетиАнастасия погибла вместе с мужем и дочкой. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Магнитогорск пришло письмо с соболезнованиями из Франции. Отправили его представители университета Жана Моне. Получил послание Магнитогорский Государственный Технический Университет. Там работала одна из жертв взрыва газа — Анастасия Крамаренко. Она была специалистом по международной академической мобильности, общалась с иностранными коллегами университета. В своем письме они просят передать соболезнования родным женщины. Об этом сообщает «Верстов.Инфо» со ссылкой на пресс-службу МГТУ им. Г. И. Носова.

— Нам нравилось с ней работать. Мы очень ценили ее отзывчивость, ее энтузиазм, ее доброту. Ее превосходное владение французским языком и ее эффективный вклад в работу позволили создать прекрасные и долговременные отношения между русскими и французскими преподавателями и учениками. Причем, эти отношения переросли из профессиональных в очень теплые и человеческие. Выражаем искренние соболезнования родителям и близким Анастасии, Игоря и Миланы, — говорится в письме.

Напомним, от взрыва газа погибли Анастасия, ее супруг и их годовалая дочка. Семью Крамаренко похоронили 4 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Магнитогорске 403 жителя разрушенного дома нуждаются в новом жилье

Власти каждый день ведут прием лишившихся квартир (подробнее)

Дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва, признали безопасным для проживания

После демонтажа разрушенных подъездов жители смогут вернуться в свои квартиры (подробнее)

Панихида по жертвам взрыва в жилом доме Магнитогорска.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мария Захарова «прорекламировала» саммит БРИКС в Челябинске фото в Instagram
Из-под земли в Челябинске бьет фонтан зловонной жижи
Ноу-хау: на улицах Челябинска ставят «наноурны»
В Челябинской области первая рабочая неделя начнется с 30-градусного мороза
Пятилетняя пассажирка и водитель погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
Студент из Челябинска преобразил серые многоэтажки, «расписав» их цветами
В Челябинске внедорожник влетел в киоск на Доватора, где несколько лет назад погибли мать с дочкой
Жителей разрушенного дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи, найденные при разборе завалов
Дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва, признали безопасным для проживания
Житель Магнитогорска устроил стрельбу по прохожим возле крупного ТРК
В Челябинске действует режим НМУ
Суровый «минус»: грядущая ночь в Челябинске станет морозной
ЧП в батутном центре Тюмени: во время прыжков умерла школьница из Карабаша
Оторвались от Интернета: пруд «Девичьи слезы» в Челябинске стал любимым местом отдыха
Не без добрых людей: жителям разрушенного дома в Магнитогорске предлагают бесплатное жилье
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Автомобилисту»
Жители дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске согласились вернуть газоснабжение
Власти увеличат выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске