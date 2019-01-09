Во Франции выразили соболезнования родным жертв трагедии в Магнитогорске
В Магнитогорск пришло письмо с соболезнованиями из Франции. Отправили его представители университета Жана Моне. Получил послание Магнитогорский Государственный Технический Университет. Там работала одна из жертв взрыва газа — Анастасия Крамаренко. Она была специалистом по международной академической мобильности, общалась с иностранными коллегами университета. В своем письме они просят передать соболезнования родным женщины. Об этом сообщает «Верстов.Инфо» со ссылкой на пресс-службу МГТУ им. Г. И. Носова.
— Нам нравилось с ней работать. Мы очень ценили ее отзывчивость, ее энтузиазм, ее доброту. Ее превосходное владение французским языком и ее эффективный вклад в работу позволили создать прекрасные и долговременные отношения между русскими и французскими преподавателями и учениками. Причем, эти отношения переросли из профессиональных в очень теплые и человеческие. Выражаем искренние соболезнования родителям и близким Анастасии, Игоря и Миланы, — говорится в письме.
Напомним, от взрыва газа погибли Анастасия, ее супруг и их годовалая дочка. Семью Крамаренко похоронили 4 января.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Магнитогорске 403 жителя разрушенного дома нуждаются в новом жилье
Власти каждый день ведут прием лишившихся квартир (подробнее)
Дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва, признали безопасным для проживания
После демонтажа разрушенных подъездов жители смогут вернуться в свои квартиры (подробнее)
Панихида по жертвам взрыва в жилом доме Магнитогорска.
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»