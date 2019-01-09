Из-под земли в Челябинске бьет фонтан зловонной жижи

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:19:17+03:00

В Сети назвали это «челябинским Баден-Баденом»

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Неприятный кадры сделали жители Металлургического района Челябинска 8 января. На улице Социалистическая провалился асфальт. Из-под земли на улицу устремился коммунальный фонтан. Комментаторы в интернете предположили, что прорвало канализацию. Немудреный вывод сделали из цвета жидкости. Но на деле это оказались трубы отопления. В батареях используют неочищенную воду.

— Отопление отключали до полуночи, — поделились жители близлежащих улиц.

Другие пользователи шутят, представляя случившиеся немецким курортом Баден-Баден, известного своими термальными источниками. Только на челябинский лад.

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