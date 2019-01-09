Рисуем цирк: челябинская «Комсомолка» продлевает конкурс

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:29:42+03:00

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По просьбам читателей нашего сайта «Комсомолка» продлевает конкурс детских рисунков до 11 января. Утром в пятницу мы подведем итоги голосования и определим трех победителей. В этот же день счастливчикам вручим билеты на цирковое представление «Созвездие Деда Мороза», которое состоится в воскресенье, 13 января.

Напомним, в конкурсе принимают участие ребята в возрасте от трех до 16 лет. Рисунок со своими контактными данными на сайт отправляет родитель или законный представитель ребенка (ФИО указываются реальные). Вручение призов происходит при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Удачи!

Принять участие в конкурсе.