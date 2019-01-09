Семья с двумя детьми отравилась газом в Челябинской области
ЧП в поселке Роза неподалеку от Коркино. 7 января в больницу госпитализированы пятеро: родители и их дети трех, 17 и 21 года. Предварительно люди отправились угарным газом. Прокуратура запросила у управляющей компании документы, чтобы установить, нет ли вины коммунальщиков.
Сейчас пострадавших отпустили домой. Специалисты газовой службы осмотрели их квартиры — утечек не обнаружено. Проблема может крыться в неисправности общедомового оборудования.
Прокуратура просит челябинцев, которые живут в домах с газоснабжением, быть бдительными и доверять проверку плит исключительно представителям ПАО «Газпром». Ведь в регионе работают десятки компаний, которые не имея никаких лицензий, ходят по квартирам и предлагают фиктивный осмотр.
— В случае совершения подобных действий призываем звонить в полицию 02, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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