2019-01-09T08:13:36+03:00
Происшествия

В Челябинске 400 домов, школ и садиков остались без отопления

Аварию планируют устранить к вечеру
Андрей АБРАМОВ
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Аварию планируют устранить до вечера.Аварию планируют устранить до вечера.Фото: СОЦСЕТИ
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Прорыв теплотрассы в Металлургическом районе оставил без тепла жителей окрестных домов еще 8 января. Администрация Челябинска сообщает, что утром 9 января начались ремонтные работы.

Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 32 садика и школы, а также 35 административных зданий.

— По информации МУП «ЧКТС» работы планируется завершить к 18.00 часам, — говорится на официальном сайте администрации Челябинска.

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