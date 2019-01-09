В Челябинске 400 домов, школ и садиков остались без отопления
Аварию планируют устранить к вечеру
Аварию планируют устранить до вечера.Фото: СОЦСЕТИ
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Прорыв теплотрассы в Металлургическом районе оставил без тепла жителей окрестных домов еще 8 января. Администрация Челябинска сообщает, что утром 9 января начались ремонтные работы.
Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 32 садика и школы, а также 35 административных зданий.
— По информации МУП «ЧКТС» работы планируется завершить к 18.00 часам, — говорится на официальном сайте администрации Челябинска.
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