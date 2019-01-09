Квитанции за вывоз мусора челябинцы получат в феврале
С 1 по 10 февраля челябинцы получат новые квитанции за обращение с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», регион перешел на новую систему управления ТКО. Иным стал и порядок начисления платежей.
Челябинцы тепепь платят, исходя из 67 руб 59 коп с зарегистрированного в квартире. Проживающие в частном доме заплатят по 52 руб 18 коп с человека. Если в жилище никто не зарегистрирован, начислят, исходя из количества собственников.
В каникулы не обошлось без «мусорных скандалов». Челябинцы сообщали о том, что дворызавалены мусором. Например, по ул. Володарского не вычищали площадки с 27 декабря.
Однако, в ЦКС заявляют:
— Масштабных проблем мы избежали. Нам поступило 100 обращений от жителей Челябинска и Карабаша. Реакция была оперативной.
В ЦКС заявляют, что в контейнеры во дворах в праздники выкидывали отходы владельцы магазинов, кафе. Они заранее не заключили договоры с Регоператором.
Если у вас под окнами переполненные мусорные баки, звоните Регоператору ООО «ЦКС» по тел. 8−800−333−12−79, 200−33−83.
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