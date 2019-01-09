В Магнитогорске выплачено более 81 млн руб за взрыв в жилом доме

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:53:15+03:00

Чудовищным взрывом разворотило не только седьмой, но и соседний подъезд. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Еще 90 жителей разрушенного подъезда попросили дать денег на аренду жилья

Изменить размер текста: A A

31 декабря ранним утром в Магнитогорске от взрыва рухнул седьмой подъезд десятиэтажного дома по пр. Карла Маркса, 164. Под руинами бетонных плит разом оказались десятки человек. Вероятная причина трагедии — взрыв бытового газа. Спасательная операция закончилась 3 января, из-под руин извлечено 39 погибших. Но были и те, кому удалось выжить. Пришел в себя 10-месячный Ваня Фокин: его плач спасатели услышали из-под завалов. Его здоровье восстанавливают врачи московского НИИ детской хирургии и травматологии.

Магнитогорск похоронил погибших горожан. А власти приступили к выплате компенсаций родственникам погибших и потерявшим жилье. Лишившимся крова приобретут новые квартиры. Хоронили погибших за счет областного бюджета. Во вториник, 8 января, на девятый день после трагедии прошла панихида по погибшим.

Областная казна так же компенсирует лишившимся крова аренду жилья: до 15 тыс руб в месяц, в течение квартала.

Компенсации переживши трагедию, потерявшим в ней близких и имущество, идут из трех источников.

Распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева из федерального бюджета выделено 65 млн руб.

Решением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из областной казны выделено 93 млн руб.

ММК выделил компенсацией 100 млн руб.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, на 9 января пострадавшим в трагедии и членам их семей из федерального и областного бюджетов выплачен 81,5 млн руб.

Кроме того, за компенсацией аренды жилья обратились 90 человек и семей.

Вечная память. Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая версия взрыва дома в Магнитогорске: газ был не в квартире

От обрушения подъезд могли спасти датчики специальной сигнализации (подробнее)

Мог ли целый подъезд в Магнитогорске обрушиться из-за взрыва бытового газа

Восемь наивных вопросов о трагедии в Челябинской области (подробнее)

«Начал дышать сам»: Состояние 11-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось

Медики оценивают его как стабильное (подробнее)