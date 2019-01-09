Две бригады МЧС и машина реанимации прибыли на пожар на северо-западе Челябинска
Днем 9 января жители Челябинска заметили сразу две пожарные машины и реанимобиль возле дома по адресу ул. Косарева, 12. Это самое начало Северо-запада.
— Из окна квартиры валит дым. Если приехала машина реанимации, значит, что-то действительно серьезное, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» очевидица Екатерина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили выезд пожарных.
— По предварительной версии, в квартире было пригорание пищи, что и спровоцировало пожар. О пострадавших пока ничего не известно, — рассказали в пресс-службе.
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