Под Челябинском врачи «скорой», прибывшие на место ДТП, сами стали пациентами

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:01:47+03:00

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В первый рабочий день, 9 января, жарко было на загородной дороге в Сосновском районе, под Челябинском. 29-летняя водитель автомобиля Kia Ceed не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. На встречке Kia врезалась в автомобиль ЗАЗ SENS. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, в аварии оба водителя и два пассажира автомобиля ЗАЗ, получили телесные повреждения.

На место ДТП прибыли и сотрудники ГИБДД, и бригада «скоро помощи». И хоть инспекторы безопасно для других участников движения огородили место аварии, фельдшера «скорой» сбил еще один автомобиль. Не смогла справиться с ситуацией на дороге 40-летняя водитель автомобиля Дэу Нексия. Медицинский работник — 43-летняя женщина — в возрасте 43 лет, получила телесные повреждения, ей была оказана медицинская помощь. Водитель санитарного транспорта получил ушибы.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, перелом ноги у врача не подтвердился. Но на дорогах нужно быть аккуратными.

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