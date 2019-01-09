Жителя Магнитогорска задержали за «минирование» жилого дома

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:37:23+03:00

Совсем скоро лже-минер может оказаться под стражей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Он позвонил в полицию и сказал, что взорвет многоэтажку

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Звонок от неизвестного о готовящемся теракте поступил 8 января. Где и когда прогремит взрыв, он не сказал. Силовики оперативно вычислили, откуда поступил звонок, и задержали лже-минера, он был пьян.

— Звонившим оказался 29-летний местный житель без постоянного источника дохода и ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера, — рассказали в УМВД России по Магнитогорску.

На лже-минера возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Что толкнуло магнитогорца на такой поступок на фоне трагедии в городе предстоит выяснить полицейским.

Сейчас задержанный находится в СИЗО. Но сегодня, 9 января, суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

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