Из-за прорыва трубы в Парковом случился дорожный коллапс

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:01:17+03:00

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Утром 9 января на улице Бейвеля в Челябинске прорвало трубу. Это въезд в Парковый со стороны «Александровского». Вода залила обочину и дорогу.

— В Парковом потоп, прорвало что-то, воду вырубили как я поняла по всему району. Звонила в УК сказали к вечеру должны включить. На дороге полный коллапс, — рассказала житель района Ирина Уварова.

По сообщениям пользователей, сейчас нет воды в некоторых домах на Краснопольском проспекте, Бейвеля, Александра Шмакова. В диспетчерской водоканала жителям сообщили, что пока сроки устранения аварии неизвестны.

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