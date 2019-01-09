Росгвардейцы заблокировали в квартире напавшего с ножом на собутыльника в Челябинске
Вечером 8 января в дежурную часть позвонил житель дома по улице Российская в Челябинске. В квартиру к нему постучался 76-летний сосед. Пожилой мужчина лежал на лестничной клетке и истекал кровью. Первыми на место выехали сотрудники Росгвардии.
Раненный указал сотрудникам на дверь своей квартиры. Она была заперта, а внутри скрывался нападавший. Чтобы подозреваемый не сбежал, на помощь позвали еще один наряд росгвардейцев, который караулил окна квартиры.
— После неоднократных требований сотрудников судимый 41-летний челябинец открыл дверь и тут же был задержан. На его руках, одежде и внутри квартиры все было в крови. Установлено, что конфликт между подозреваемым и потерпевшим произошел за распитием спиртных напитков, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Раненного увезла скорая. А подозреваемым сейчас занимаются полицейские.
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