Едва не устроил взрыв: житель Челябинской области наполнил квартиру газом и сел смотреть телевизор

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:16:28+03:00

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1 января газовщикам позвонили жительница многоэтажного дома в поселке Зауральский Еманжелинского района. Подняла тревогу: в ее квартире на третьем этаже запахло газом. Специалисты газоанализатором измерили уровень концентрации газа в квартире. Он превысил норму, но утечек не нашли.

— Оказалось газ поступал по вентиляции. Спустились в квартиру ниже. Там концентрация была еще выше, но неполадок не обнаружили. В квартире на первом этаже дверь никто не открывал. Тогда вызвали местных спасателей из пожарной части. Дежурный караул очень осторожно, ломом, чтобы не допустить ни одной роковой искры, вскрыл входную дверь, — рассказали в противопожарной службе Челябинской области.

В этой квартире газоанализатор зафиксировал критическую концентрацию бытового газа в 18%. Для взрыва достаточно 15%. После замеров сразу же отключили газ в доме. Пожарные тем временем выключили на кухне две включенные горелки на газовой плите и открыли окна. Эвакуировали сначала нетрезвого хозяина квартиры, который, ничего не ощущая, спокойно смотрел в комнате телевизор. А затем оперативно вывели на улицу, на свежий воздух, всех жителей этого и двух соседних подъездов — всего 40 человек, среди которых были семь детей.

На газовую трубу виновника ЧП поставили заглушку, пока он окончательно не протрезвел. А вот для чего он включил плиту и не зажег газ, он, конечно же, так и не вспомнил.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По предварительной версии, взорвался газ.

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