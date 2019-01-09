2019-01-09T16:35:21+03:00
Общество

В исправительной колонии Челябинска устроили шоу-маскарад

На подиум вышли девушка-воздушный шар и абориген из Африки
Андрей АБРАМОВ
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Фото: ГУФСИН по Челябинской областиФото: ГУФСИН по Челябинской области
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В женской ИК №4 Челябинска отлично шить умеют практически все осужденные. Поэтому конкурс костюмов — одно из самых любимых мероприятий. Каждая мастерица может проявить свой талант и дать волю фантазии. Администрация дала добро на культмассовое мероприятие и дамы принялись строчить наряды для шоу маскарадных костюмов.

— Осужденные женщины дали волю фантазии и из подручных средств создали оригинальные костюмы. Наряды мастерили из всего, что было под рукой: катушки от ниток, пуговицы, пакеты от кофе, перчатки, обои, бумага, тюль и даже зеркала. Особое внимание уделили музыкальному сопровождению. Для каждого выхода на сцену своя мелодия, подчеркивающая задумку дизайнера и его настроение. Кроме того, все конкурсантки, как настоящие манекенщицы, учились мастерству дефиле, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

На вопрос зачем такое мероприятие в местах лишения свободы, в пенитенциарном ведомстве отвечают: воспитательный момент плюс способ направить энергию в творческое русло.

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