Власти пообещали выплатить компенсацию сестре погибшей бабушки от обрушения дома в Магнитогорске

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:14:10+03:00

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86-летняя Мария Лепкова погибла 31 декабря под завалами рухнувшего в Магнитогорске дома. Последние годы за ней ухаживала сестра — Лидия Волченко. В феврале ей исполнится 80 лет. Она живет в том же доме, но в другом подъезде. Изначально ей отказали в компенсации, которая полагается семья погибших и пострадавших. Но после публикаций СМИ, деньги обещали выплатить.

— Сказали, что нужно установить родство. Мы родом из Псковской области — туда надо писать, чтобы подняли архивы и выслали документы, — рассказала «КП — Челябинск» Лидия Волченко.

Кстати, пенсионерка рассказала, что ее сестра незадолго до трагедии показывала ей сумку, в которой были отложены похоронные. Ее так и не нашли, зато удалось отыскать крестик с цепочкой погибшей.

Напомним, от обрушения подъезда в Магнитогорске погибли 39 человек. Официально причина взрыва не названа. Известно, что обрушившийся и смежные подъезды снесут. На освободившемся месте планируют мемориал.

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