2019-01-09T17:14:10+03:00
Общество

Власти пообещали выплатить компенсацию сестре погибшей бабушки от обрушения дома в Магнитогорске

Пенсионерке нужно доказать родство
Ульяна ШЕВЧЕНКОАндрей АБРАМОВ
Поделиться:
Лидия Волченко добилась права получить компенсацию. Теперь ей нужно собрать документы.Лидия Волченко добилась права получить компенсацию. Теперь ей нужно собрать документы.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

86-летняя Мария Лепкова погибла 31 декабря под завалами рухнувшего в Магнитогорске дома. Последние годы за ней ухаживала сестра — Лидия Волченко. В феврале ей исполнится 80 лет. Она живет в том же доме, но в другом подъезде. Изначально ей отказали в компенсации, которая полагается семья погибших и пострадавших. Но после публикаций СМИ, деньги обещали выплатить.

— Сказали, что нужно установить родство. Мы родом из Псковской области — туда надо писать, чтобы подняли архивы и выслали документы, — рассказала «КПЧелябинск» Лидия Волченко.

Кстати, пенсионерка рассказала, что ее сестра незадолго до трагедии показывала ей сумку, в которой были отложены похоронные. Ее так и не нашли, зато удалось отыскать крестик с цепочкой погибшей.

Напомним, от обрушения подъезда в Магнитогорске погибли 39 человек. Официально причина взрыва не названа. Известно, что обрушившийся и смежные подъезды снесут. На освободившемся месте планируют мемориал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Ак Барса»
После поста «Челябинского урбаниста» в переходе на площади Революции сделали антискользящее покрытие
В исправительной колонии Челябинска устроили шоу-маскарад
Едва не устроил взрыв: житель Челябинской области наполнил квартиру газом и сел смотреть телевизор
Росгвардейцы заблокировали в квартире напавшего с ножом на собутыльника в Челябинске
Из-за прорыва трубы в Парковом случился дорожный коллапс
Жителя Магнитогорска задержали за «минирование» жилого дома
Под Челябинском врачи «скорой», прибывшие на место ДТП, сами стали пациентами
Челябинскому хоккеисту Артемию Панарину в США предложили пожизненный запас алкоголя
Две бригады МЧС и машина реанимации прибыли на пожар на северо-западе Челябинска
В Магнитогорске выплачено более 81 млн руб за взрыв в жилом доме
Квитанции за вывоз мусора челябинцы получат в феврале
Рисуем цирк: челябинская «Комсомолка» продлевает конкурс
В Челябинске 400 домов, школ и садиков остались без отопления
Семья с двумя детьми отравилась газом в Челябинской области