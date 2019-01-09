2019-01-09T17:25:37+03:00
Общество

После поста «Челябинского урбаниста» в переходе на площади Революции сделали антискользящее покрытие

Правда протянули его не на всю ступень
Андрей АБРАМОВ
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На площади выстлали часть ступеней резиновыми ковриками. Фото: «Челябинский урбанист»На площади выстлали часть ступеней резиновыми ковриками. Фото: «Челябинский урбанист»
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Еще перед Новым годом лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов поднял проблему: в самом центре города в переходах на площади Революции сотнями падают люди. Виной тому ветхие и скользкие ступени. Вероятно, после критики общественника, чиновники распорядились сделать резиновые коврики на ступенях.

— Я бы мог назвать это нашей маленькой победой, но давайте дождемся. В подземных переходах на наконец начали устанавливать антискользящее покрытие. Пока устанавливают там, где его вообще не было. Напоминаю, что покрытие должно быть по всей длине ступени, потому что сейчас оно не обеспечивает требуемую пропускную способность для пешеходов. Но мы с вами все равно молодцы! Благодаря вашим репостам и комментариям мы подняли бучу, которая заставила ответственных среагировать. Чем больше активных горожан, тем масштабнее проблемы мы сможем решать, — написал Лев Владов.

Ранее активисты критиковали саму идею подземных переходов в центре современного мегаполиса. По их мнению, подземку нужно засыпать, как уже сделали в Европе, а вместо этого сделать нормальную «зебру» со светофором. Трафик от этого не пострадает, уверены урбанисты.

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