2019-01-09T19:41:28+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Ак Барса»

Черно-белые одолели обладателя Кубка Гагарина со счетом 1:0
Алексей МИКУШИН
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Челябинцы победили.Челябинцы победили.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Напомним, что в двух предыдущим матчах этого сезона «медведи» уступили «барсам». А в прошлом сезоне уступили казанцам, — будущим обладателям Кубка Гагарина, в финале плей-офф Восточной конференции.

В сегодняшнем матче первый и единственный гол при игре в большинстве в формате пять на три забросил канадский легионер «Трактора» Кристиан Томас.

На последней минуте третьего периода казанцы устроили штурм ворот «Трактора», заменив вратаря на шестого полевого игрока. Создали несколько острейших моментов у челябинских ворот, но счет так и не изменился. Победа «Трактора» 1:0.

— Тяжелый матч, понимали с кем встречаемся. Задача была хорошо сыграть в обороне и реализовать свои шансы в атаке. Соперник очень грамотный. Игра шла фактически до гола. Мы смогли удержать счет. Отменно сыграл и наш голкипер Судницым, — отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующие три матча черно-белые проведут в гостях, а 17 января в Челябинске «Трактор» сыграет с нижегородским «Торпедо».

После этой победы челябинцы сохранили место в восьмерке сильнейших в Восточной конференции, на четыре очка опережая китайский «Куньлунь».

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