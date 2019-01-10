«В одну секунду дом может рухнуть»: в Чебаркуле боятся повторения магнитогорской трагедии

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:19:35+03:00

Жители этого подъезда боятся, что он рухнет, как в Магнитогорске. Кадр из видео, соцсети.

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В общежитии города Чебаркуля по ул. Электростальской 7 можно снимать фильм про постапокалипсис. Под потолком висят сосульки, перила и ступени обледенели. Окна разбиты. В бетонном полу зияют дыры. Проводка сожжена. Краска и штукатурка на стенах осыпались, обнажив кирпич. Да и тот местами уже разрушен — того и гляди упадет стена. Из гнилых труб в подвале течет вода. Дом разрушается из-за того, что его постоянно топит кипятком. Жильцы уже боятся за свои жизни.

— У нас дом потихоньку рассыпается. Мы куда только не обращались, все бесполезно. Нам страшно. В одну секунду дом может упасть. Мы не хотим повторения магнитогорской трагедии, — пишут в соцсетях жители дома.

Они просят распространить их крик о помощи: вдруг, тогда им помогут.

По словам жильцов, от их дома отказались все управляющие компании. Куда только не обращались люди — ответ один: собирайте деньги на комиссию, которая, может, и признает ваш дом аварийным. Но денег у обитателей коммуналки на это нет. Все, кто жил чуть посытнее, давно съехали.

— У меня там комната с 1994 года, и ни разу за это время не было у коммунальщиков попытки сделать минимальный ремонт хотя бы. У меня двое детей, и жить с ним в таких условиях невыносимо! Поэтому я вынужден снимать жилье, имея свой собственный угол, — прокомментировал Ильяс Ямалтдинов в группе «Типичный Чебаркуль» в VK.

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