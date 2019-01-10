Жителей Челябинской области пугают странные отметины на почтовых ящиках

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:20:55+03:00

Кто и зачем их ставит

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Уже не в первый раз в соцсетях появляется вопрос от озабоченных таинственными знаками жителей Челябинской области:

— В подъезде помечают ящики красными галочками. Что это может означать?

На этот раз отметки неожиданно появились в Магнитогорске по адресу ул. 50 лет Магнитки, 65, первый подъезд. До этого в другом доме галочки были зеленые. Но смысл один.

Оказывается, это почтальоны перенимают друг у друга опыт. Они помечают ящики людей, подписанных на городскую газету. Так быстрее раскладывать почту, ведь не нужно каждый раз сверять адреса.

В одном из домов, чтобы люди не волновались из-за этих пометок, даже повесили объявление с пояснением.

Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" в VK

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