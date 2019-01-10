2019-01-10T04:44:46+03:00
Общество

Ничего святого: безработный из Магнитогорска напился и сообщил о готовящемся теракте

Теперь он ждет наказание в стенах полиции
Лидия ПЕСКОВА
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Шутника уже задержали и будут судить.Шутника уже задержали и будут судить.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Магнитогорске задержали мужчину, который передал в полицию заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.

После звонка полиция оперативно установила личность звонившего. Им оказался 29-летний безработный, который ранее уже имел проблемы с законом. На этот раз он напился и решил пошутить.

— Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчине грозят восемь лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, — замечают в пресс-службе.

Следствие просит отправить шутника в СИЗО.

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