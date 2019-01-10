Ничего святого: безработный из Магнитогорска напился и сообщил о готовящемся теракте
В Магнитогорске задержали мужчину, который передал в полицию заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.
После звонка полиция оперативно установила личность звонившего. Им оказался 29-летний безработный, который ранее уже имел проблемы с законом. На этот раз он напился и решил пошутить.
— Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчине грозят восемь лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, — замечают в пресс-службе.
Следствие просит отправить шутника в СИЗО.
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