2019-01-10T05:45:19+03:00
Общество

В дом на Карла Маркса в Магнитогорске вернули газ в 52 квартиры

Остальные пока проверяют
Лидия ПЕСКОВА
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Газ вернули уже в 52 квартиры.Газ вернули уже в 52 квартиры.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жители 52-х квартир пострадавшего дома в Магнитогорске уже пользуются бытовым газом. Природное топливо на их кухни после проверки сетей вернули газовщики, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Челябинск».

В эти дни компания продолжает проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование дома.

— Работы проходят в соответствии с тем, как заказчик — управляющая компания «ТЖХ города Магнитогорска» — предоставляет доступ в квартиры, — замечают в пресс-службе. — На данный момент пуск газа во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование состоялся в 52 квартирах.

Повторный пуск газа во внутридомовое газовое оборудование подъезда возможен только после проверки каждой квартиры. При этом должны присутствовать и жильцы. Перед запускорм газа также газовщики требуют у коммунальщиков акты проверки вентиляционных каналов.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По предварительной версии, взорвался газ.

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