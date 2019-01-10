В дом на Карла Маркса в Магнитогорске вернули газ в 52 квартиры
Жители 52-х квартир пострадавшего дома в Магнитогорске уже пользуются бытовым газом. Природное топливо на их кухни после проверки сетей вернули газовщики, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Челябинск».
В эти дни компания продолжает проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование дома.
— Работы проходят в соответствии с тем, как заказчик — управляющая компания «ТЖХ города Магнитогорска» — предоставляет доступ в квартиры, — замечают в пресс-службе. — На данный момент пуск газа во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование состоялся в 52 квартирах.
Повторный пуск газа во внутридомовое газовое оборудование подъезда возможен только после проверки каждой квартиры. При этом должны присутствовать и жильцы. Перед запускорм газа также газовщики требуют у коммунальщиков акты проверки вентиляционных каналов.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По предварительной версии, взорвался газ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06