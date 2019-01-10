2019-01-10T08:21:18+03:00
Общество

Социологи рассчитали индекс счастья для жителей Челябинска

Ученые опирались на оценку частной жизни горожан
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Хорошо жить хорошо.Хорошо жить хорошо.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
Изменить размер текста:

Челябинский филиал РАНХиГС спросил у жителей города о личных итогах 2018 года. Ответы простых людей, говорят социологи, один из важных показателей социального самочувствия общества вообще.

На вопрос «Каким был прошедший год лично для Вас?» жители города ответили так:

— «хорошим» — 9%;

— «скорее хорошим» — 53%;

— «скорее плохим» — 27%;

— «плохим» — 6,7%;

— затруднились ответить 4%.

Большинство опрошенных (62%) оценили прошедший год как хороший. Причем, это максимально позитивная оценка за последние пять лет. Вместе с тем позитивная оценка личных итогов года стала сдержаннее: безоговорочно хорошим 2018 год назвал каждый десятый, а год назад называл каждый третий. Позитивная оценка чаще отмечается у респондентов в возрасте от 18 до 30 лет и горожан со средним уровнем материальной обеспеченности.

Кроме того, социологи рассчитали индекс личных итогов года, который вычисляют как разницу положительных и отрицательных оценок. Значение индексов может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индексов, тем более позитивно респонденты оценивают прошедший год. Индекс Челябинска: 28.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС России отслеживает выплаты пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске
Следствие рассказало, за что в лесу под Миассом убили предпринимателя
Десять поисково-спасательных операций провели в праздники в национальных парках Южного Урала
Из-за саммитов-2020 чиновники отказались доделать ремонт ведущей к школе дороги в Челябинской области
Мутко назвал цену квадратного метра, которая компенсирует пострадавшим в Манитогорске потерю собственного жилья
В дом на Карла Маркса в Магнитогорске вернули газ в 52 квартиры
Ничего святого: безработный из Магнитогорска напился и сообщил о готовящемся теракте
В Челябинске исчезают заборы вдоль тротуаров
Жителей Челябинской области пугают странные отметины на почтовых ящиках
«В одну секунду дом может рухнуть»: в Чебаркуле боятся повторения магнитогорской трагедии
Герои-спасатели навестили малыша Ваню Фокина в больнице
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Ак Барса»
После поста «Челябинского урбаниста» в переходе на площади Революции сделали антискользящее покрытие
Власти пообещали выплатить компенсацию сестре погибшей бабушки от обрушения дома в Магнитогорске
В исправительной колонии Челябинска устроили шоу-маскарад
Едва не устроил взрыв: житель Челябинской области наполнил квартиру газом и сел смотреть телевизор
Росгвардейцы заблокировали в квартире напавшего с ножом на собутыльника в Челябинске
Из-за прорыва трубы в Парковом случился дорожный коллапс
Жителя Магнитогорска задержали за «минирование» жилого дома
Под Челябинском врачи «скорой», прибывшие на место ДТП, сами стали пациентами
Челябинскому хоккеисту Артемию Панарину в США предложили пожизненный запас алкоголя
Две бригады МЧС и машина реанимации прибыли на пожар на северо-западе Челябинска
В Магнитогорске выплачено более 81 млн руб за взрыв в жилом доме
Квитанции за вывоз мусора челябинцы получат в феврале
Рисуем цирк: челябинская «Комсомолка» продлевает конкурс
В Челябинске 400 домов, школ и садиков остались без отопления
Семья с двумя детьми отравилась газом в Челябинской области