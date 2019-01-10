Социологи рассчитали индекс счастья для жителей Челябинска
Челябинский филиал РАНХиГС спросил у жителей города о личных итогах 2018 года. Ответы простых людей, говорят социологи, один из важных показателей социального самочувствия общества вообще.
На вопрос «Каким был прошедший год лично для Вас?» жители города ответили так:
— «хорошим» — 9%;
— «скорее хорошим» — 53%;
— «скорее плохим» — 27%;
— «плохим» — 6,7%;
— затруднились ответить 4%.
Большинство опрошенных (62%) оценили прошедший год как хороший. Причем, это максимально позитивная оценка за последние пять лет. Вместе с тем позитивная оценка личных итогов года стала сдержаннее: безоговорочно хорошим 2018 год назвал каждый десятый, а год назад называл каждый третий. Позитивная оценка чаще отмечается у респондентов в возрасте от 18 до 30 лет и горожан со средним уровнем материальной обеспеченности.
Кроме того, социологи рассчитали индекс личных итогов года, который вычисляют как разницу положительных и отрицательных оценок. Значение индексов может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индексов, тем более позитивно респонденты оценивают прошедший год. Индекс Челябинска: 28.
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