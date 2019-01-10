Десять поисково-спасательных операций провели в праздники в национальных парках Южного Урала

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:11:30+03:00

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Минувшие праздники в который раз доказали, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах требуется регулярно, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

— В природном парке «Иремель» на каникулах отдохнули около 900 человек. И три раза спасатели проводили поисково-спасательные работы. От гибели в холодном лесу удалось спасти трех человек, — говорят в ПСС. — В национальном парке «Таганай» на приюте «Гремучий ключ» было зарегистрировано 710 человек. Проведено семь поисково-спасательных работ, к людям вывели 18 человек.

В каникулы в горах Южного Урала отдыхают туристы со всей России. Например, в этом году, были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Петрозаводска, Астрахани, Рязани и других городов. Приезжали к нам и иностранцы: были туристы из Астаны (Казахстан) и Берлина (Германия).

Перед выходом в горы многие, как и положено, регистрировали свой поход по телефону «112». Если спасатели замечали, что группа не вышла к назначенной точке в назначенный час, начиналась спасательная операция. Также туристы сами обращались за помощью к специалистам.

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