2019-01-10T09:11:30+03:00
Общество

Десять поисково-спасательных операций провели в праздники в национальных парках Южного Урала

Без чужой помощи заблудившиеся туристы не могли найти дорогу к людям
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Спасатели выводили людей из промерзшего леса.Спасатели выводили людей из промерзшего леса.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Минувшие праздники в который раз доказали, что профессиональная помощь на популярных туристических маршрутах требуется регулярно, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

— В природном парке «Иремель» на каникулах отдохнули около 900 человек. И три раза спасатели проводили поисково-спасательные работы. От гибели в холодном лесу удалось спасти трех человек, — говорят в ПСС. — В национальном парке «Таганай» на приюте «Гремучий ключ» было зарегистрировано 710 человек. Проведено семь поисково-спасательных работ, к людям вывели 18 человек.

В каникулы в горах Южного Урала отдыхают туристы со всей России. Например, в этом году, были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Петрозаводска, Астрахани, Рязани и других городов. Приезжали к нам и иностранцы: были туристы из Астаны (Казахстан) и Берлина (Германия).

Перед выходом в горы многие, как и положено, регистрировали свой поход по телефону «112». Если спасатели замечали, что группа не вышла к назначенной точке в назначенный час, начиналась спасательная операция. Также туристы сами обращались за помощью к специалистам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС России отслеживает выплаты пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске
Следствие рассказало, за что в лесу под Миассом убили предпринимателя
Социологи рассчитали индекс счастья для жителей Челябинска
Из-за саммитов-2020 чиновники отказались доделать ремонт ведущей к школе дороги в Челябинской области
Мутко назвал цену квадратного метра, которая компенсирует пострадавшим в Манитогорске потерю собственного жилья
В дом на Карла Маркса в Магнитогорске вернули газ в 52 квартиры
Ничего святого: безработный из Магнитогорска напился и сообщил о готовящемся теракте
В Челябинске исчезают заборы вдоль тротуаров
Жителей Челябинской области пугают странные отметины на почтовых ящиках
«В одну секунду дом может рухнуть»: в Чебаркуле боятся повторения магнитогорской трагедии
Герои-спасатели навестили малыша Ваню Фокина в больнице
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Ак Барса»
После поста «Челябинского урбаниста» в переходе на площади Революции сделали антискользящее покрытие
Власти пообещали выплатить компенсацию сестре погибшей бабушки от обрушения дома в Магнитогорске
В исправительной колонии Челябинска устроили шоу-маскарад
Едва не устроил взрыв: житель Челябинской области наполнил квартиру газом и сел смотреть телевизор
Росгвардейцы заблокировали в квартире напавшего с ножом на собутыльника в Челябинске
Из-за прорыва трубы в Парковом случился дорожный коллапс
Жителя Магнитогорска задержали за «минирование» жилого дома
Под Челябинском врачи «скорой», прибывшие на место ДТП, сами стали пациентами
Челябинскому хоккеисту Артемию Панарину в США предложили пожизненный запас алкоголя
Две бригады МЧС и машина реанимации прибыли на пожар на северо-западе Челябинска
В Магнитогорске выплачено более 81 млн руб за взрыв в жилом доме
Квитанции за вывоз мусора челябинцы получат в феврале
Рисуем цирк: челябинская «Комсомолка» продлевает конкурс
В Челябинске 400 домов, школ и садиков остались без отопления
Семья с двумя детьми отравилась газом в Челябинской области