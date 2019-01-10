2019-01-10T10:16:21+03:00
Общество

Государство частично оплатит билеты по десяти направлениям из аэропорта «Челябинск» и обратно

Цены снизят на весь 2019 год
Лидия ПЕСКОВА
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Нерентабельным рейсам помогут взлететь.Нерентабельным рейсам помогут взлететь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Десять рейсов с вылетом из Челябинска в 2019 году будет субсидировать государство. Билеты на них частично оплатят из областного и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба аэропорта «Челябинск».

Так, с начала января авиакомпания «ЮВТ АЭРО» уже выполняет субсидированные полеты в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону и Новый Уренгой. С 14 января к ним добавятся Самара, Нижневартовск и Сургут.

С февраля авиакомпания «Руслайн» запускает субсидированные рейсы в Нарьян-Мар.

С апреля открываются субсидированные рейсы авиакомпани «Азимут» в Краснодар и Минеральные воды. Правда, билеты тут будут софинансировать только в «низкий» сезон. Летом цены на этом направлдении вырастут.

Предельная стоимость перелета из Челябинска или обратно в одну сторону составит:

— 4 674 руб. в Казань и Самару;

— 5 640 руб. в Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижневартовск, Ростов-на-Дону и Сургут;

— 7 050 руб. в Новый Уренгой и Нарян-Мар.

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