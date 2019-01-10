Диспетчера «скорой» наказали в Челябинской области за устную консультацию пациента
Осенью 2018 года диспетчер районной больницы в поселке Увельский приняла заявку на вызов «скорой». Но не отправила к пациенту бригаду, а дала ему устную консультацию по телефону, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Родные женщины с онкологией, которой медики «помогли» унять боль на словах, подали жалобу в прокуратуру. После проверки надзорное ведомство вынесло свой вердикт:
— Диспетчер скорой медицинской помощи нарушила федеральный закон и местное постановление о работе «скорой». Она не зафиксировала вызов в журнале вызовов и не сообщила бригаде «скорой» об обратившемся гражданине, а дала устные рекомендации по телефону.
После вмешательства прокуратуры диспетчеру объявлен выговор.
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