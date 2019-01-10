Школа в Челябинской области заплатит 40 тыс. рублей ученице за травму
Водитель автобуса, отвозивший детей на экскурсию, а также школа заплатят 40 тыс. рублей ученице, которая получила ожог, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Установлено, что учащаяся 3 класса получила термический ожог голени и стопы при перевозке к месту экскурсии в легковом автомобиле, не предусмотренном для перевозки организованной группы детей. При этом взрослые не оказали девочке медицинскую помощь и не сообщили родителям о случившемся, — говорят в прокуратуре.
И хотя травма признана легкой, прокурор Коркино обратился в суд с иском к школе и к водителю автомобиля о возмещении морального вреда. Теперь ответчики должны выплатить девочке 40 тыс. рублей.
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