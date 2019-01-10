На Таганае почти сутки искали заблудившуюся пожилую туристку из Перми

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:33:28+03:00

Ей пришлось вырыть яму в сугробе и заночевать в ней

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В национальном парке «Таганай» спасли заблудившуюся 67-летнюю туристку. Она вместе с группой ушла в горы утром 7 января. Вечером альпинисты вернулись. Руководитель всех пересчитал и обнаружил, что один человек остался в горах.

— Сначала альпинисты организовали самостоятельные поиски, затем обратились к спасателям, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. — В районе поиска мела метель, и видимость не превышала 10 метров. Около четырех утра пропавшую нашли сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда и доставили в Центральную усадьбу парка. Странно, что руководитель группы — альпинист со стажем — допустил такую историю. Кому как не ему знать, что горы не терпят подобных дисциплинарных «вольностей». Финал мог оказаться другим.

Не замерзнуть в лесу потерявшейся помогли альпинистские навыки. Когда она поняла, что заблудилась, батарейки в фонарике уже сели, телефон разрядился. Тогда пенсионерка вырыла яму в снегу и смогла развести костер зажигалкой. Так и ночевала.

По словам сотрудников парка, группа туристов из Перми приезжает дважды в год. Это опытные альпинисты-ветераны, члены Федерации альпинизма. Они проводят здесь тренировки и сборы. В этот раз приехали 14 спортсменов, чтобы в рамках первого этапа первенства Перми совершить восхождение на Откликной гребень.

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