2019-01-10T12:36:58+03:00
Общество

Потерявшегося школьника нашли на вокзале в Челябинске

Когда полиция привезла его домой, дверь им никто не открыл
Сергей УФИМЦЕВ
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Восьмилетний мальчик в растерянности бродил по привокзальной площади, а потом догадался обратиться за помощью к взрослым. Он объяснил, что потерялся и не может найти дорогу домой. Прохожие отвели его к полицейским.

Оказалось, школьник живет неподалеку от железнодорожного вокзала. Мать отправила его сходить к бабушке, но мальчишка забыл дорогу.

Полицейские выяснили адрес и привезли беднягу домой, однако двери им никто не открыл.

— Ребенок сейчас находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его судьбой занимаются органы опеки, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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