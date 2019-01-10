Потерявшегося школьника нашли на вокзале в Челябинске
Восьмилетний мальчик в растерянности бродил по привокзальной площади, а потом догадался обратиться за помощью к взрослым. Он объяснил, что потерялся и не может найти дорогу домой. Прохожие отвели его к полицейским.
Оказалось, школьник живет неподалеку от железнодорожного вокзала. Мать отправила его сходить к бабушке, но мальчишка забыл дорогу.
Полицейские выяснили адрес и привезли беднягу домой, однако двери им никто не открыл.
— Ребенок сейчас находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его судьбой занимаются органы опеки, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.