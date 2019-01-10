В Магнитогорске из больницы выписали пострадавшего при взрыве газа в жилом доме

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:21:23+03:00

Из больницы выписали 13-летнего Владимира Гаврилова. Это его в палате навещали президент России Владимир Путин и губернатор Борис Дубровский. Фото: gubernator74.ru

Всего в клиниках города металлургов, Челябинска и Москвы остаются четыре человека

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Взрыв, разрушивший седьмой подъезд дома №164 по пр. Карла Маркса в Магнитогорске, унес жизни 39 человек. В том числе — шестерых детей. Основная версия: взрыв бытового газа.

Из-под обломков спасены 24 человека. 11 из них тогда медицинская помощь была оказана амбулаторно. В больницы в первые часы после ЧП были доставлены пять человек. Один из них — в Челябинскую областную клиническую больницу. 10-месячный Ванечка Фокин — в НИИ неотложной детской хирургии травматологии в Москву.

Состояние всех пациентов медики оценивали как стабильное. Все пострадавшие были обеспечены всеми необходимыми лекарствами. На Рождество случилось чудо: Ванечка Фокин пришел в себя. Он узнал маму, сам ест с ложечки.

Все пациенты, пострадавшие при обрушении жилого дома в Магнитогорске, идут на поправку. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в четверг, 10 января, из магнитогорской больницы выписали подростка. Это его в палате навещали президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Днем ранее из больницы выписали бабушку паренька.

Еще два человека пока остаются на госпитализации в Магнитогорске, один — в Челябинске и один — в Москве.

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