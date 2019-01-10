Военным летчикам из Челябинской области пришлют новые вертолеты для поиска космонавтов
Военные Челябинской области получат в этом году восемь новеньких вертолетов Ми-8МТВ-5, сообщает пресс-служба ЦВО.
Машины будут служить на базе армейской авиации Упрун, которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов.
Напомним, военные летчики из Челябинской области регулярно принимают участие в поисково-спасательных операциях после посадки пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За 10 лет наши военные приняли участие более чем в 60 операциях и помогли эвакуировать больше 200 космонавтов.
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