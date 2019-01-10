В Челябинске загорелась квартира, где хозяйка годами складировала чужой мусор

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:02:48+03:00

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На перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса, что в Ленинском районе города, вечером, 10 января, загорелась квартира в пятиэтажке. Фотографии с места ЧП уже выложены в социальные сети.

По словам очевидцев, в квартире живет старушка, которая любит складировать дома мусор. Несколько лет назад ее квартира уже горела. Тогда старушку отрезали от электричества. Восстанавливать его хозяйка не стала. Можно предположить, что женщина пользуется свечами — из-за этого и мог случиться новый пожар.

От очевидцев также известно, бабушку вынесли из дома без сознания и увезли на скорой в больницу.

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