Жители Магнитогорска просят подарить им танк

11 Янв. 2019 2019-01-11T03:57:37+03:00

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Есть знаменитая фраза: «Каждый второй танк и каждый третий снаряд, выпущенный по фашистским захватчикам, были сделаны из магнитогорского металла...» Пенсионеры Магнитогорска, узнали, что в Россию из Лаоса вернулись 30 танков Т-34, и подумали: один из них должен быть в Магнитке.

— Мы с мужем обсудили эту тему после просмотра фильма «Т-34». У нас на площади Победы стоит танк, но это не 34-ка. Это гибрид, собранный в 80-е из разных моделей. Нам это не по душе. Мы все знаем, что наш город катал броню для танков. Так, может, мы имеем право попросить один танк в город, который имеет непосредственное отношение к легендарному оружию? Не на постамент, так в строящийся Парк Победы. Я думаю, он там будет кстати. Второй такой возможности получить подлинный Т-34 не будет. Их уже разбирают в музеи. Может, кто возьмется за наше предложение и поддержит? Мы пенсионеры, нам уже не по силам такие вещи, — написала Марина Крылова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Подписчики группы поддержали идею и предложили написать письмо министру обороны РФ. Также в комментариях к посту люди просят обратить внимание на эту тему городские власти, молодежные и ветеранские организации.

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