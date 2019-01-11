Житель Челябинской области пять лет изводит соседей, бросая гирю на пол.

11 Янв. 2019 2019-01-11T03:58:32+03:00

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В городе Копейске Челябинской области жители одного из домов пять лет терпят «замечательного соседа». Ужасный грохот в доме по адресу Коммунистическому пр., 11 — дело обычное. Это мужчина бросает гирю на пол. Нет, он не фанат тяжелой атлетики. Так, по его словам, он борется с магазином на первом этаже дома. Однако, больше от грохота страдают ни в чем не повинные жильцы.

— Жители дома просили прекратить стучать. На что нарушители им сказали, что будут продолжать бросать гирю на пол, пока магазин по продаже алкоголя, который находится под их квартирой, не закроется. Ведь заведение мешает им своими звуками. Поэтому страдать от громыхания гири будет весь подъезд. Мы переехали недавно, и были в шоке. По словам жильцов, это мучение продолжается уже пять лет. Пенсионеры обращались к участковому — ничего не изменилось. Сейчас написали ему коллективную жалобу, ждем результат, — рассказала Людмила Ревина.

Женщина записала на видео страшные звуки в подъезде.

Соседи мужика с гирей считают, что дело вовсе не в магазине. Там не собираются толпы алкашей, и никакого шума нет. До этого на первом этаже была риэлторская контора. Так активисты закидывали машины ее сотрудников сырыми яйцами.

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