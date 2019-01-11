2019-01-11T04:29:02+03:00
Общество

В квартиры магнитогорцев постучат участковые

Инспекторы полиции ищут хулиганов, дебоширов, подозрительных личностей
Ольга АНТОНОВА
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В квартиры магнитогорцев постучат участковые.В квартиры магнитогорцев постучат участковые.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Кто стучится в дверь ко мне? Не только соседка за солью, но и участковый! После трагедии в Магнитогорске, когда ранним утром 31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома по пр. Карла Маркса, 164, в городе решено провести профилактическое полицейское мероприятие «Ваш участковый».

С пятницы, 10 января, и до 20 января полицейские обойдут вверенные им участки, побывают в каждой квартире. Их задача — пресечь возможные преступления, определить тех, кто ведет асоциальный образ жизни, предпочитает антиобщественное поведение, содержит притоны.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Управлении МВД России по Магнитогорску, инспекторы встретятся и с руководителями предприятий организаций и учреждений на обслуживаемых административных зонах.

Бдительные горожане могут сообщить о подозрительных личностях и соседях-дебоширах на личном приеме у своего инспектора. Установлены единые дни и часы приема граждан участковыми уполномоченными полиции:

— понедельник: 18.00-20.00.

— среда: 18.00-20.00

— суббота: 12.00-14.00.

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