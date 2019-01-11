2019-01-11T05:10:02+03:00
Общество

В центре Челябинска сдирают штукатурку с разрушающегося дома

«Сталинка» по проспекту Ленина лишится нескольких балконов
Ольга АНТОНОВА
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Некогда престижный дом сейчас в очень плачевном состоянии.Некогда престижный дом сейчас в очень плачевном состоянии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Железные подпорки держат некогда элитный дом уже три с половиной года. После обрушения балкона с фасада здания по пр. Ленина, 61, дом начали укреплять этим весьма странным способом. Впрочем, временные меры положения не спасли. Демонтажа ждут еще несколько балконов, валятся сверху куски штукатурки и декоративного лепного карниза.

Просто так отремонтировать фасад нельзя, ведь дом по пр. Ленина. 61 — памятник культуры регионального значения, значит, все работы нужно согласовывать с министерством культуры Челябинской области, а на ремонт приглашать лицензированную организацию.

И вот, кажется, дождались. Заказчик большой работы, Региональный оператор Фонда капремонтов, вывел подрядчика на объект. Фасад со стороны пр. Ленина обнесли забором, оставив только подходы к магазинчикам и кафе, рабочие счищают старый слой штукатурки.

И в Управляющей компании «Ремжилзаказчик», обслуживающей дом, забеспокоились: негоже снимать «защитные одежды» дома, даже старенькие, в январские холода. Стены могут промерзнуть. Задача подрядчика на нынешнем этапе — подготовить все к ремонтно-восстановительным работам, а их запустят весной.

«Комсомолка» ждет разъяснений от заказчика работ — Регионального оператора фонда капремонтов.

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