2019-01-11T06:42:28+03:00
Происшествия

В Челябинске предприниматель задолжал сотрудникам почти миллион и хранил боеприпасы

Возможность рассчитаться с людьми у руководителя была
Ольга АНТОНОВА
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За четыре года фактически миллионный долг обесценился.За четыре года фактически миллионный долг обесценился.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более 999 тысяч рублей долга по зарплате накопил руководитель частной охранной организации «Скорпион-Урал2». Задерживать честно заработанное 26 сотрудниками он начал в 2014г и практиковал порочный опыт три года.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в СУ СКР по Челябинской области, у предпринимателя была возможность выплатить заработную плату работникам, так как в эти же годы через расчетные счета предприятия проводились значительные суммы. За эти годы фактически миллионный долг обесценился, но подчиненные и этому рады, ведь расследование уголовного дела в отношении директора предприятия завершено. Пока шло расследование, обвиняемый добровольно погасил 205 тыс руб из общей суммы долга.

Кроме того, фигурант уголовного дела незаконно приобрел и хранил у себя пистолетные патроны калибром 9 мм.

Сейчас уголовное дело поступит на рассмотрение в суд. Руководитель частной охранной организации обвиняется в совершении преступления по статьям «Невыплата заработной платы» и «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов».

От двух до пяти лет бывший директор может провести за решеткой. И выплатить крупный, в несколько сотен тысяч рублей, штраф.

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