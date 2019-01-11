За новогодние праздники в Челябинске раскрыто восемь убийств
Итак, с 1 по 9 января на Южном Урале совершены тяжкие и особо тяжкие преступления: восемь убийств (в прошлом году, в это же время, — четыре). Четыре преступления с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По одному изнасилованию и насильственным действиям сексуального характера.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе СУ СКР РФ по Челябинской области, все преступления раскрыты, лица их совершившие установлены и задержаны.
Нашлись и все пропавшие дети. В январские каникулы в территориальные следственные отделы следственного управления поступило пять сообщений об исчезновении пяти несовершеннолетних. Никто из них не пострадал.