2019-01-11T06:57:16+03:00
Происшествия

За новогодние праздники в Челябинске раскрыто восемь убийств

Сотрудники Следственное Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области работали и в долгие праздники
Ольга АНТОНОВА
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Все тяжкие преступления, совершенные на Южном Урале в новогодние праздники, раскрыты. Фото: Архив "КП".Все тяжкие преступления, совершенные на Южном Урале в новогодние праздники, раскрыты. Фото: Архив "КП".
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Итак, с 1 по 9 января на Южном Урале совершены тяжкие и особо тяжкие преступления: восемь убийств (в прошлом году, в это же время, — четыре). Четыре преступления с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По одному изнасилованию и насильственным действиям сексуального характера.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе СУ СКР РФ по Челябинской области, все преступления раскрыты, лица их совершившие установлены и задержаны.

Нашлись и все пропавшие дети. В январские каникулы в территориальные следственные отделы следственного управления поступило пять сообщений об исчезновении пяти несовершеннолетних. Никто из них не пострадал.

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